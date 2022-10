Ecco le tante cose su cui Nikola Tesla aveva clamorosamente torto

Anche i geni possono sbagliarsi, e perfino Nikola Tesla, inventore, ingegnere meccanico e fisico non era perfetto. Nonostante le sue invenzioni siano comprese dopo 100 anni, anche lui non poteva avere ragione il 100% delle volte. Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi delle tante cose su cui Nikola Tesla aveva clamorosamente torto.

Sapevate che Tesla non era d'accordo con Einstein per quanto riguarda la relatività? "Ritengo che lo spazio non possa essere curvo, per la semplice ragione che non può avere proprietà. Si potrebbe anche dire che Dio abbia delle proprietà. Di proprietà possiamo parlare solo quando hai a che fare con la materia che riempie lo spazio", disse il genio serbo.

Il padre della corrente alternata credeva di aver misurato un fenomeno più veloce della luce, ovvero un raggio cosmico proveniente da Antares che pensava si muovesse a velocità 50 volte superiore al limite di velocità dell'universo. Anche oggi gli scienziati individuano oggetti più veloci della luce, ma a causa di un fenomeno chiamato moto superluminale.

L'inventore non credeva perfino all'esistenza degli elettroni, pensando che gli atomi fossero i più piccoli mattoni dell'universo, ed era d'accordo con la visione del 19° secolo sull'etere - una sorta di sostanza invisibile che permeava il cosmo capace di trasmettesse le correnti elettriche. Nikola Tesla non credeva neanche nella divisione dell'atomo: "l'idea dell'energia atomica è illusoria, ma ha preso una presa così forte sulle menti che, anche se ho predicato contro di essa per 25 anni, ci sono ancora alcuni che credono che sia realizzabile", disse sull'argomento.

Insomma, anche i geni possono sbagliarsi.