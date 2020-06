Tante novità per Now TV: arriva la nuova interfaccia, ma anche l'app di Spotify

Tante novità dal fronte Now TV. La piattaforma di streaming di Sky annuncia oggi il lancio di una nuova veste grafica che rende la navigazione all'interno del catalogo ancora più semplice intuitiva e permette di accedere con pochi click e disdire in ogni momento il proprio abbonamento.

Ma non è tutto, perchè è stato anche annunciato l'arrivo su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box dell'applicazione di Spotify, che consente di ascoltare la propria musica collegando l'abbonamento o account della piattaforma di streaming musicale.

Nel comunicato giunto in redazione, inoltre, Now TV ha annunciato che durante il periodo di quarantena la collezione ("il mood") più vista in assoluto è stata "Orgoglio Italiano", che raccoglie una selezione di contenuti italiani disponibili sul servizio di streaming: da Il Traditore , Martin Eden, Mio Fratello rincorre i dinosauri, 5 è il numero perfetto o Il primo re, senza dimenticare serie tv come 1992, 1993, 1994, Gomorra e Diavoli, ed i programmi come E Poi C'è Cattelan o Alessandro Borghese. 4 Ristoranti.

Sono disponibili anche altre collezioni, tra cui "Forever Young" per chi ha voglia di tornare bambini con i film d'animazione, "Ho i superpoteri" dedicata agli amanti dei supereroi, "Fuori dal Mondo" per la fantascienza e "Curiosità a mille" per i documentari.

Ricordiamo che dallo scorso 27 Maggio è attivo il nuovo listino prezzi di NowTV.