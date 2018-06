Tante novità per GarageBand: lezioni gratuite e nuovi effetti sonori

Apple ha deciso di cambiare le modalità in cui venivano offerti alcuni dei servizi disponibili in GarageBand, il software per creare e gestire tracce musicali disponibile gratuitamente sia su iOs che su MacOs.

Dopo i recenti aggiornamenti, che hanno introdotto un portale per scaricare nuovi sound pack gratuiti ed un migliore drum sequencer su mobile, arrivando anche ad integrare la Touch Bar, ora la compagnia di Cupertino renderà disponibile in maniera completamente gratuita le lezioni di piano e chitarra offerte da vari artisti internazionali, tra i quali figurano Alex Lifeson della band Rush, Ben Gibbard dei Death Cab for Cutie e Ben Folds, che prima venivano a costare 5 dollari l'una.

A partire da oggi potrete scaricare tutte le lezioni che vorrete dal GarageBand Lesson Store, grazie alla nuova versione del software, la 10.3, che è già disponibile nel Mac App Store.

Inoltre il nuovo aggiornamento renderà disponibili 1000 nuovi loop elettronici ed "urbani" per le categorie Reggaeton, Future Bass e Chill Rap, oltre a 400 nuovi effetti sonori e 5 nuove patch vintage per Mellotron. Il nuovo update contiene anche un aggiornamento per la compatibilità del programma su iOs.

Nel frattempo, Apple avrebbe voluto rimuovere completamente la porta Lightning dal suo smartphone top di gamma, l'iPhone X, rendendo così il dispositivo completamente wireless.