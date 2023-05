Tanti auricolari e smartphone OPPO in offerta su Amazon: si scende fino a metà prezzo!

Nello stesso giorno del calo di prezzo di iPhone 14 su Amazon, l'ecommerce di Jeff Bezos sconta anche diversi altri device, questa volta pensati per la fascia entry-level del pubblico. Si tratta di una serie di smartphone prodotti da OPPO che, insieme a tante cuffie Bluetooth, godono di uno sconto fino al 50%.

Partiamo proprio dalle cuffie TWS, perché OPPO sconta ben quattro modelli diversi su Amazon. Tra questi ultimi troviamo:

Le OPPO Enco X , scontate del 50% e proposte ad un prezzo di 89,99 Euro contro un MSRP pari a 179,99 Euro. In offerta trovate sia la versione di colore bianco che quella di colore nero, mentre le Enco X sono delle cuffie TWS con Bluetooth 5.2, ricarica wireless, certificazione IP54 contro gli spruzzi d'acqua e cancellazione attiva del rumore.

, scontate del 50% e proposte ad un prezzo di 89,99 Euro contro un MSRP pari a 179,99 Euro. In offerta trovate sia la versione di colore bianco che quella di colore nero, mentre le Enco X sono delle cuffie TWS con Bluetooth 5.2, ricarica wireless, certificazione IP54 contro gli spruzzi d'acqua e cancellazione attiva del rumore. Le OPPO Enco Free 2i , scontate del 14% e che scendono da un prezzo di listino di 69,99 Euro ad uno scontato di 59,99 Euro. Anche in questo caso si tratta di cuffie TWS con certificazione IP54 e Bluetooth 5.2, che dovrebbero avere fino a 30 ore di autonomia con una sola ricarica.

, scontate del 14% e che scendono da un prezzo di listino di 69,99 Euro ad uno scontato di 59,99 Euro. Anche in questo caso si tratta di cuffie TWS con certificazione IP54 e Bluetooth 5.2, che dovrebbero avere fino a 30 ore di autonomia con una sola ricarica. Le OPPO Enco Air2 , che hanno un'autonomia di 24 ore con una ricarica, la certificazione IPX4 e la cancellazione attiva del rumore. Gli auricolari TWS sono proposti a 39 Euro tondi tondi, il 44% in meno del MSRP, pari invece a 69,99 Euro.

, che hanno un'autonomia di 24 ore con una ricarica, la certificazione IPX4 e la cancellazione attiva del rumore. Gli auricolari TWS sono proposti a 39 Euro tondi tondi, il 44% in meno del MSRP, pari invece a 69,99 Euro. Le OPPO Enco Buds2, scontate addirittura del 52% e in vendita a soli 23,99 Euro, contro un valore di listino di 49,99 Euro. Come per gli altri device, si tratta di cuffie TWS con Bluetooth 5.2 e cancellazione del rumore in chiamata.

Passando agli smartphone, lo sconto maggiore è su OPPO Reno 8T, che viene ribassato del 25% ed è proposto a 299,99 Euro, contro i 399,99 Euro di listino. Lo smartphone ha un chipset Helio G99 di MediaTek, 8 GB di RAM, una buona batteria da 5.000 mAh e, soprattutto, un sistema triple-camera con lente primaria da 100 MP, grandangolare da 2 MP e macro da 2 MP.

Per chi cerca invece un device davvero entry-level, non possiamo che segnalarvi OPPO A16, uno smartphone a prezzo bassissimo che sarà vostro a soli 129,99 Euro, il 19% in meno del MSRP, fissato a 159,99 Euro. Anche qui abbiamo una fotocamera tripla, stavolta con lente principale da 13 MP, che si accompagna una RAM da 3 GB, a uno storage espandibile da 32 GB e ad un SoC MediaTek Helio G35.