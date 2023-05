Tanti laptop da gaming MSI in offerta su Amazon: si parte da meno di 800 Euro!

Dopo le offerte Amazon sui dispositivi Echo, che sono ripartite proprio nelle ultime ore, l'ecommerce di Jeff Bezos sconta ora diversi laptop da gaming targati MSI. E ce n'è per tutte le tasche: si parte addirittura da meno di 800 Euro, per arrivare fino a 1.800!

Procediamo dunque in ordine di prezzo: il primo device che vi segnaliamo è l'MSI Thin GF63 11SC-497IT, un laptop da gaming con CPU Intel Core i7-11800H e GPU NVIDIA GTX 1650 da 4 GB di VRAM GDDR6. Il portatile ha una RAM da 8 GB di DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, nonché un display FHD da 15,6" con refresh rate a 144 Hz. Il prezzo di partenza del prodotto è di 1.099 Euro, ma ve lo potrete portare a casa a soli 799 Euro, con uno sconto del 27%.

Sempre rimanendo al di sotto dei 1.000 Euro, Amazon sconta l'MSI GF63 Thin 11UC-1014IT, un altro laptop da gaming della linea MSI Thin, questa volta con CPU Intel Core i7-11800H e con scheda video discreta RTX 3050 di NVIDIA, sempre con 4 GB di VRAM GDDR6. La RAM è invece da 16 GB di memoria DDR4-3200, mentre l'SSD è da 512 GB. Prezzo? 999 Euro, il 23% in meno del MSRP, fissato a 1.299 Euro.

Passiamo poi all'MSI Pulse GL66 12UEK-843IT, un altro notebook da gaming, che questa volta viene proposto con un Intel Core i9-12900H come processore e con una grafica discreta NVIDIA RTX 3060 da 6 GB di GDDR6. La RAM è anche qui pari a 16 GB di memoria DDR4-3200, mentre l'SSD arriva a 1 TB e il display è un pannello FullHD da 15,6" con refresh rate a 144 Hz. Lo sconto è in questo caso del 26%: da un prezzo di partenza di 1.899 Euro si scende dunque a 1.399 Euro.

La nostra carrellata si conclude con l'MSI Creator Pro M16 A12UJS-498IT, che è in realtà un laptop pensato più per i professionisti che per i videogiocatori in mobilità. Il motivo? La GPU NVIDIA RTX A2000 con 8 GB di memoria GDDR6, che accompagna una CPU Intel Core i7-12700H e una RAM DDR4 a 3200 MHz da ben 32 GB. Lo schermo è infine un pannello QHD+ a 60 Hz da 16". Su Amazon il notebook si trova al 17% in meno del prezzo di listino, fissato a 2.165,07 Euro, e sarà vostro a 1.799 Euro.