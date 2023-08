Tanti prodotti Realme in sconto su Amazon: sconti fino al 34% su smartphone e tablet

Amazon risponde a Mediaworld: dopo che la catena tedesca specializzata in telefonia ha scontato il best-buy Samsung Galaxy A54, il colosso dell'ecommerce di Jeff Bezos propone oggi una serie di smartphone, tablet e indossabili targati Realme con sconti davvero consistenti, fino al 34% del prezzo di listino.

Partiamo da Realme 11 Pro 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno: lo smartphone - che fa parte della linea top di gamma del 2023 del brand cinese - è in sconto a soli 339,99 Euro, l'11% in meno del prezzo consigliato dal produttore, pari a 379,99 Euro. Lo smartphone vanta, tra le altre cose, un SoC MediaTek Dimensity 7050, una fotocamera da 100 MP con OIS, un ottimo display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e la ricarica SuperVOOC da 67 W.

Si passa poi a Realme C55 4G, un device entry-level il cui prezzo potrebbe attirare moltissimi clienti interessati all'acquisto di uno smartphone a basso costo. Dotato di SoC MediaTek Helio G88, di una RAM da 6 GB e di una memoria interna da 128 GB, lo smartphone costa soli 179,99 Euro, il 18% in meno del prezzo di listino, pari invece a 219,99 Euro. Sfortunatamente, il Realme C55 non ha la connettività 5G, ma compensa tale mancanza con una buona fotocamera da 64 MP, con una grande batteria da 5.000 mAh e con la ricarica rapida SuperVOOC da 33 W.

Spostandoci nel settore tablet, Amazon sconta il Realme Pad 6 da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB). Lo sconto è in questo caso molto consistente: parliamo infatti del 34% in meno, con un prezzo che crolla, per il modello Wi-Fi, da 289,99 Euro a soli 192 Euro. Il device arriva con un chip MediaTek Helio G80, con una batteria da 7.100 mAh con Quick Charge a 18 W e con uno schermo WUXGA+ da ben 10,4".

Infine, per quanto riguarda i dispositivi indossabili, vi segnaliamo il Realme Watch 3 al 24% in meno, con un prezzo davvero basso per uno smartwatch: parliamo infatti di soli 52,99 Euro, contro i 69,99 Euro di listino. Il dispositivo è dotato di un display da 1,8" con più di 100 quadranti e 110 modalità sportive diverse, ed è disponibile nei colori Nero e Grigio.

