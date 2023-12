Tanti vantaggi con HYPE Next: prelievi e bonifici gratis, cashback e 20 euro bonus per te

Scegli HYPE Next: molto più di un conto, con tanti vantaggi per chi aderisce subito, tra cui bonifici istantanei e prelievi gratis, cashback fino al 10% e, per i lettori di Everyeye, un bonus di 20 euro all'apertura del conto utilizzando il codice EVERYHYPE in fase di registrazione.

Con HYPE Next hai a disposizione:

Tutti i vantaggi del conto HYPE

Carta di debito Mastercard

Prelievi e bonifici gratis

10 bonifici istantanei gratuiti al mese

Ricarica all’istante da altra carta gratis e senza limiti

Polizza su acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica

Inoltre conto HYPE Next permette di accreditare lo stipendio tramite IBAN e tenere sotto controllo le spese tramite la funzionalità Radar. Molto utile è anche la funzione Box Risparmi, un vero e proprio salvadanaio digitale, dove puoi impostare un budget da raggiungere, scegliere la modalità di risparmio e iniziare a sognare.

Con HYPE Next hai anche tanti altri servizi inclusi nel canone (2.90 euro al mese) tra cui l'assicurazione sul miglior prezzo garantito per i tuoi acquisti, la protezione contro il furto o danni per gli acquisti fino a 2.000 euro, prelievi protetti in caso di furto, scippo o rapina e l’assicurazione per la riparazione di elettrodomestici e sistemi di intrattenimento (TV, console, giradischi, cuffie, Home Cinema) fino a 2.500 euro l'anno.

Infine, assistenza medica con consulto telefonico in caso di urgenza, tutti i giorni 24 ore su 24, oltre a eventuali visite mediche successive, trasferimento in ambulanza nel centro di primo soccorso più vicino e rientro all’abitazione al momento delle dimissioni.