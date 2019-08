Tantissimi giochi e temi in regalo quest'oggi sul Play Store di Android

Anche nel mese di Agosto, non si placano i regali di Google ai propri utenti. Quest'oggi il gigante di Mountain View regala tantissimi giochi e qualche pacchetto di personalizzazione a coloro che sono in possesso di un dispositivo basato sul robottino verde. Vediamo la lista completa.

Applicazioni

G-Stomper Nord-Modular Pack

Giochi

Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege

Fall of Reich - WW2 Allied Siege

Lil Big Invasion: A Rescue Adventure

Amazing Taxi Simulator V2 2019

Castle Battle - Castle Defense Multiplayer Game

Everybody's RPG

Galaxy Merge - Idle & Click Tycoon PRO

League of Stickman - Best action game(Dreamsky)

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game

The Houses

[VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest

Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z

Brick Breaker : Evolution RPG

Deadly Traps Premium - Adventure of Hell

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Hero Evolution2 : SP

House of Fear: Surviving Predator PRO

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Evin - Icon Pack

Croc - Icon Pack

E' chiaro che il piatto forte dell'offerta sia rappresentato dai giochi, che soprattutto nel periodo di vacanza possono rappresentare un'ancora di salvezza nei tempi morti trascorsi in spiaggia o in piscina. Tra tutti, citiamo The House e Brick Breaker che in precedenza venivano venduti anche a prezzi elevati. Anche Hero Evolution2 può essere portato a casa gratuitamente.

A fianco dei regali sono disponibili tante offerte su giochi, app e temi. La lista completa è disponibile sulla pagina di Androidpolice.