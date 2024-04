I tapis roulant vennero inventati come tremendi strumenti di tortura per le carceri

Oggi utilizziamo i tapis roulant per fare esercizio dentro le nostre case o le palestre, ma anche per sfogare l'eccessivo stress. Sfortunatamente però non sempre la nostra società li ha utilizzati per finalità pacifiche.

I primi tapis roulant vennero infatti inventati agli inizi dell'Ottocento, precisamente nel 1818 da un ingegnere inglese di nome Sir William Cubitt. Pensando che le carceri fossero pieni di forza lavoro, che poteva essere utilizzata al posto degli animali nei mulini, Cubitt propose al dirigente del carcere inglese di Bury Sant Edmunds di provare la sua invenzione, con la promessa che avrebbe enormemente arricchito la vita dei galeotti.

I tapis roulant permettevano infatti ai carcerati di rimanere in salute e di svolgere un lavoro pratico e a costo zero, per il bene delle comunità. Tuttavia divennero presto un temibile strumento di tortura, che spinsi molte persone a preferire il suicidio.



A differenza infatti dei moderni tapis roulant, gli strumenti inventati da Cubitt erano simili ad una scala infinita, che girava attorno a un asse orizzontale e che presentava degli scalini, che dovevano essere spinti verso il basso con la forza.

I primi modelli ebbero subito molto successo in Inghilterra e per questa ragione vennero presto esportati in tutto l'impero, giungendo in pochi anni l'Africa, l'India e infine l'Australia. Con il Prison Act, redatto nel 1865, l'impero inglese decise anche che ogni prigioniero maschio condannato ai lavori forzati dovesse trascorrere almeno tre mesi della sua pena usando i tapis roulant, senza ricevere altro che gallette, pane e acqua per cibarsi.

Lo sforzo necessario per muovere questo strumento era enorme. Molti prigionieri passavano ore e ore a muoverne gli ingranaggi, come piccoli criceti costretti a usare una ruota. In Australia e in Nord America, dove i tapis roulant ebbero successo soprattutto negli stati schiavisti, molti condannati venivano anche frustati per correre più veloce ed erano costretti a lavorare nudi, per via dell'eccessivo calore sviluppato dalle macchine. Il suo uso fu inoltre molto diffuso negli stati sudisti degli Stati Uniti, precedentemente alla guerra di secessione americana.

L'invenzione di Cubitt divenne così presto il simbolo stesso di quello che poteva essere considerato una pena crudele e fu inserita nella lista dei peggiori strumenti di tortura mai inventati dall'uomo. Per questo motivo molti paesi, tra cui lo stesso Regno Unito, decise di abolirne l'utilizzo agli inizi del Novecento, riconvertendolo poco dopo in uno strumento sportivo.

Il primo brevetto statunitense per una "macchina da allenamento" stile tapis roulant fu infatti rilasciato il 17 giugno 1913 e subito dopo la Prima guerra mondiale nuovi modelli giunsero in Europa, dopo il successo che tale oggetto aveva avuto tra i primi culturisti e appassionati di sport.

