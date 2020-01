Dal tappetino di ricarica wireless ai nuovi iPad: i prodotti Apple in arrivo nel 2020

Il popolare analista Ming-Chi Kuo, da sempre uno dei più affidabili sul mondo Apple, ha diffuso alcune previsioni su ciò che dovrebbe portare Apple sul mercato nel corso della prima metà del 2020. A spiccare c'è l'iPhone SE 2 da 4,7 pollici, ma non mancano i nuovi MacBook Pro e gli iPad.

Nella nota di ricerca Kuo sostiene che "i principali nuovi prodotti hardware di Apple per la prima metà del 2020 includono un iPhone LCD da 4,7 pollici, iPad Pro, MacBook Pro/Air, un tappetino di ricarica wireless più piccolo, tag UWB e cuffie Bluetooth di fascia alta".

I colleghi di MacRumors hanno cercato di fare un pò d'ordine e di ipotizzare quali potrebbero essere i prodotti:

iPhone SE 2 che dovrebbe vedere la luce a Marzo con via alla produzione già a Febbraio, dovrebbe sfoggiare un design simile ad iPhone 8, incluso il pulsante Home con Face ID ed il chip A13 che abbiamo avuto modo di vedere nell'iPhone 11, accompagnato da 3 gigabyte di RAM;

Nuovi iPad Pro : si parla dell'introduzione di un sistema di telecamere posteriori a tripla lente con supporto al rilevamento 3D per la realtà aumentata;

: si parla dell'introduzione di un sistema di telecamere posteriori a tripla lente con supporto al rilevamento 3D per la realtà aumentata; MacBook Pro ed Air : negli scorsi mesi si era parlato di un MacBook Pro con Magic Keyboard basata sul meccanismo a forbice, ed è probabile che Kuo si riferisca proprio a questo;

: negli scorsi mesi si era parlato di un MacBook Pro con Magic Keyboard basata sul meccanismo a forbice, ed è probabile che Kuo si riferisca proprio a questo; AirTags : erano stati scovati lo scorso anno nel codice sorgente di iOS 13. Dovrebbero supportare la banda ultralarga ed una volta applicati su qualsiasi oggetto, permetteranno di rintracciarlo;

: erano stati scovati lo scorso anno nel codice sorgente di iOS 13. Dovrebbero supportare la banda ultralarga ed una volta applicati su qualsiasi oggetto, permetteranno di rintracciarlo; Nuove cuffie di fascia alta : a riguardo non sono emerse molte indiscrezioni, ma alcune stringhe del nuovo iOS 13.3.1 facevano riferimento alle Powerbeats 4. In passato Mark Gurman di Bloomberg aveva parlato di un paio di cuffie over-ear a marchio Apple;

: a riguardo non sono emerse molte indiscrezioni, ma alcune stringhe del nuovo iOS 13.3.1 facevano riferimento alle Powerbeats 4. In passato Mark Gurman di Bloomberg aveva parlato di un paio di cuffie over-ear a marchio Apple; Tappetino di ricarica wireless: dovrebbe trattarsi di una versione più piccola dell'AirPower, che è stato cancellato a causa di vari problemi. Probabilmente sarà in grado di caricare un solo dispositivo per volta.

Kuo nella nota si sofferma anche sull'impatto che potrebbe avere il nuovo Coronavirus sui prodotti Apple: "se non ci sono miglioramenti significativi riguardo all'epidemia, Apple potrebbe ritardare l'adozione di nuovi materiali o ridurre i requisiti di test per i componenti, per lanciare i nuovi prodotti nei tempi previsti".