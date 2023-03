Tappeto di alghe puzzolenti di 8mila km si schianterà nelle spiagge degli USA

Un tappeto di 8.000 chilometri di alghe marroni e puzzolenti causerà numerosi problemi lungo le spiagge della Florida e del Messico. Si chiama "Great Atlantic Sargassum Belt" ed è una massiccia fioritura di alghe brune - la più grande del mondo - che pesa circa 20 milioni di tonnellate ed è visibile persino dallo spazio.

Questo tappetto è il doppio della larghezza degli Stati Uniti e potrebbe devastare le spiagge mentre le correnti oceaniche lo spingono verso la terraferma. Come se non bastasse questa notizia a preoccupare gli scienziati, un rapporto afferma che la fioritura di quest'anno è particolarmente allarmante. La dimensione della massa di alghe cresce ogni anno, con aumenti record nel 2018 e nel 2022.

"È incredibile", ha dichiarato a NBC News Brian LaPointe, professore di ricerca presso l'Harbour Branch Oceanographic Institute della Florida Atlantic University. "Quello che stiamo vedendo nelle immagini satellitari non è di buon auspicio per un anno di mare pulito." Le alghe non sono un pericolo per la vita marina, in una certa misura, ma sono una preoccupazione per le spiagge.

Gli effetti negativi della massa di alghe sono comunque molteplici: possono distruggere gli ecosistemi costieri, soffocare i coralli, danneggiare la fauna selvatica, minacciare le infrastrutture e diminuire la qualità dell'aria e dell'acqua. La causa di questa gargantuesca fioritura, che si estende dalla costa dell'Africa occidentale al Golfo del Messico, potrebbe essere deforestazione e l'uso di fertilizzanti, effetti peggiorati dal cambiamento climatico.