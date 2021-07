Tarantola contro Scorpione: chi vincerebbe in uno scontro mortale?

Ci sono certe creature destinate a non incontrarsi mai sulla Terra, che si trovano nei loro rispettivi habitat da milioni di anni: stiamo parlando di aracnidi come tarantole e scorpioni. Se si incontrassero e combatterebbero però chi vincerebbe in questo ipotetico, ma senza alcun dubbio affascinante, scontro mortale?

Occorre fare una panoramica dei due combattenti: all'angolo sinistro abbiamo lo scorpione, una creatura velenosa con un'armatura resistente e fatta di chitina, una proteina simile alla cheratina delle nostre unghie. Come armi hanno a disposizione delle potentissime chele che utilizzano catturare e strappare le prede. Non dimentichiamoci, inoltre, del temibile pungiglione contenente del veleno.

All'angolo destro, invece, abbiamo la tarantola, dotata di zanne dure come il metallo che consentono loro di perforare facilmente la chitina e infliggere dolorose ferite. Molte specie hanno addirittura dei peli urticanti, che sono setole uncinate lanciate dall'addome contro potenziali aggressori. Come il primo avversario, inoltre, questi ragni sono dotati di un potente veleno.

Sia il veleno di ragno che quello di scorpione sono complesse sostanza di migliaia di molecole diverse che colpiscono principalmente il sistema nervoso. I veleni di tarantola non sono generalmente considerati pericolosi per l'uomo, senza vittime registrate fino ad oggi... mentre quelli degli scorpioni sì, con oltre un milione di avvelenamenti all'anno, con oltre 3.000 decessi in tutto il mondo.

Certamente i veleni delle loro rispettive armi saranno importanti in questa battaglia, ma che anche le dimensioni giocano un ruolo importante nello scontro. Alcune tarantole, infatti, sono noti predatori di scorpioni. Nel complesso, secondo Samantha Nixon dell'Università del Queensland, la battaglia tra questi due aracnidi dipende dalle dimensioni, dalla velocità e dal veleno degli sfidanti... tuttavia la favorita è la tarantola.