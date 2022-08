Meglio tardi che mai: Facebook sta lavorando ad un servizio di assistenza clienti

Un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg osserva che Meta starebbe lavorando per offrire più velocemente assistenza ai propri utenti quando gli account o i post vengono rimossi.

Il rapporto cita il vicepresidente della governance di Meta, Brent Harris, il quale afferma che la società sta “lavorando da tempo su questo servizio clienti”, proprio per andare incontro alle richieste degli utenti che sin da quando Facebook è aperto non hanno avuto modo di poter parlare direttamente con i moderatori per contestare le decisioni prese.

Allo stato attuale non è chiaro come potrebbe funzionare questo servizio clienti, ma lo scorso anno l’azienda ha già sperimentato un programma di supporto tramite chat, che ha permesso agli utenti in lingua inglese di parlare con un moderatore umano di Meta in caso di necessità o problemi. All’epoca la compagnia aveva osservato che si trattava della “prima volta che Facebook ha offerto aiuto dal vivo per le persone bloccate fuori dai loro account”.

The Verge ha contattato nuovamente Meta per ottenere qualche riscontro, ma non ha ottenuto risposte. Nessuna informazione sull’effettiva disponibilità di questo sistema, tanto meno se la compagnia abbia intenzione di lanciarlo a livello mondiale o se inizialmente solo negli Stati Uniti e nazioni a lingua inglese.