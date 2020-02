Meglio tardi che mai: Warren Buffett è passato ad iPhone 11 da un vecchio Samsung Haven

Il miliardario Warren Buffett, che possiede il 5,6% delle azioni di Apple, nel corso di un'intervista a CNBC ha svelato che recentemente ha abbandonato il suo vecchio cellulare Samsung Haven per passare ad iPhone 11. L'89enne ha infatti usato lo smartphone a conchiglia della società di coreana fino alla fine dello scorso anno.

Soddisfatto per questo importante upgrade, Buffett non ha svelato il modello di iPhone 11 scelto, ma ha svelato che gli è stato regalato da alcuni esponenti della società di Cupertino, tra cui l'amministratore delegato Tim Cook che già negli scorsi anni aveva fatto di tutto per convincerlo a passare ad un iPhone.

Nel 2018 il CEO parlando con Bloomberg aveva svelato che sarebbe volato personalmente ad Omaha per fornire assistenza personale a Buffett in caso di bisogno.

Nonostante questa transizione, però, il magnate ha precisato che continua ad usare il suo iPhone per scopi tradizionali, ovvero semplicemente per effettuare le chiamate. Buffett infatti possiede anche un iPad che utilizza principalmente per effettuare ricerche online e verificare i prezzi delle proprie azioni.

Chissà, magari in futuro installerà le stesse applicazioni anche sullo smartphone. L'utilizzo ricorda a grandi linee quello di Donald Trump, che si avvale del suo iPhone per chiamare a scrivere messaggi su Twitter, ignorando quasi completamente i protocolli di sicurezza