I tardigradi 'cavalcano' le lumache per andare in giro

I tardigradi sono esseri davvero minuscoli che certamente non sono capaci di percorrere grandi distanze. Proprio per questo motivo, infatti, hanno trovato un modo più veloce per spostarsi. Come? Cavalcando le lumache.

Secondo un nuovo studio, questi piccoli animaletti - considerati da molti i Superman del mondo reale - utilizzano le lumache per colonizzare nuove zone (non gli bastava la luna!). Non sappiamo come facciano i tardigradi ad interagire con le lumache nei loro habitat naturali, ma poiché questi "orsi d'acqua" vivono spesso fianco a fianco con le lumache di terra, la simbiosi è probabile.

"Controllando la letteratura disponibile, abbiamo scoperto che questo argomento era quasi inesplorato", affermano l'autrice principale dello studio Zofia Książkiewicz-Parulska, assistente professore presso l'Istituto di biologia ambientale presso l'Università Adam Mickiewicz (UAM) in Polonia, e la coautrice Milena Roszkowska, dottoranda UAM presso il Dipartimento di Bioenergetica.

Così gli esperti per testare le loro ipotesi hanno raccolto lumache e tardigradi e li hanno messi all'interno dello stesso ambiente. Nei loro esperimenti, gli scienziati hanno osservato che le lumache strisciavano attraverso gocce d'acqua e su pezzi di muschio contenenti tardigradi. Si è scoperto che le lumache erano davvero efficaci nel trasportare i tardigradi: 38 di queste creature erano state raccolte dalle goccioline d'acqua, mentre 12 di queste dal muschio.

La bava di lumaca, in alcuni contesti, era mortale perché si asciugava sopra i tardigradi, ma la maggior parte di loro riusciva a rimanere in vita. Questa è una scoperta molto curiosa, ma gli orsetti d'acqua hanno molti altri modi per essere trasportati in giro: dal vento all'acqua. Utilizzare le lumache, però, è sicuramente il metodo di "autostop" più facile e sicuro.