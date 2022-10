I tardigradi hanno delle proteine 'salvavita' ​​che non si trovano in nessun altro animale

Abbiamo definito i tardigradi i superman del mondo animale, e non ci sbagliavamo. Esattamente come l'eroe in calzamaglia, queste creature possono sopravvivere a temperature estreme, alle radiazioni dello spazio e possono perfino resistere per decenni senza cibo e acqua. Il segreto? Una tecnica completamente differente degli animali sulla Terra.

Per preservarsi da situazioni in cui rischiano la morte, questi "orsi d'acqua" entrano in uno stato di animazione sospesa espellendo tutta l'acqua del loro corpo. Non sappiamo bene il meccanismo alla base di questa "tecnica", ma secondo un nuovo studio è possibile grazie a delle proteine ​​uniche che trasformano l'interno delle cellule dei tardigradi in gel, impedendo così alle membrane cellulari delle creature di collassare.

"Nessuna proteina del genere è stata segnalata in altri organismi tolleranti all'essiccamento", ha affermato Takekazu Kunieda, biologo dell'Università di Tokyo che ha guidato la nuova ricerca pubblicata sulla rivista PLOS Biology. Le proteine in questione sono chiamate CAHS (cytoplasmic-abundant heat-soluble) e, quando le cellule del maialino acquatico (uno dei tanti nomi del tardigrado) erano minacciate di essiccazione, queste ​​si condensavano, formando una rete di filamenti che hanno trasformato il citoplasma impedendo alle strutture di collassare.

Le CAHS da sole non bastano per proteggere la minuscola creatura e "sono necessari altri fattori per riprodurre la capacità tollerante dei tardigradi", ha affermato infine Kunieda. In effetti sono state individuate più di 300 cellule che reagiscono allo stress. Scoperte incredibili su questa creatura vengono effettuate ogni giorno, ma in futuro potranno tornarci perfino utili per delle applicazioni nel mondo reale.