Tardigradi e qubit insieme per l'entanglemet quantistico? Forse non proprio

I ricercatori della Nanyang Technological University di Singapore affermano di aver raggiunto uno stato di entanglement quantistico tra un tardigrado e un qubit superconduttore.

L’affascinante fenomeno dell’entanglement è una proprietà della meccanica quantistica che consente, in determinate condizioni, di mettere in relazione due o più sistemi fisici. Producendo un singolo stato quantico che ingloba entrambe i sistemi. Nel documento di ricerca, pubblicato come prestampato su arXiv, gli scienziati avrebbero “collegato” un tardigrado posto in stato di criptobiosi disidratata a due qubit di carica attraverso una giunzione superconduttiva. Nello specifico, hanno abbassato la pressione e la temperatura fino ad ottenere un vuoto quasi perfetto e uno zero prossimo all’ assoluto al fine di limitare al massimo qualsiasi influenza esterna (eccitazione) sul tardigrado e sui qubit. Questo stato chimicamente "congelato" ha permesso di descrivere e trattare l'intero sistema in termini fisici, senza dover considerare l'aspetto biologico del tardigrado.

Successivamente, dopo circa 420 ore di esperimenti, hanno riscaldato l’ambiente per consentire alla creatura più resistente della Terra di riequilibrare le proprie funzioni vitali. Tuttavia, dopo un iniziale entusiasmo della comunità scientifica, molti ricercatori hanno obbiettato la validità dello studio. A tal proposito, il fisico e scrittore scientifico Ben Brubaker ha affermato: “Il qubit è un circuito elettrico e mettere il tardigrado accanto ad esso lo influenza attraverso le leggi dell'elettromagnetismo che conosciamo da più di 150 anni. Mettere un granello di polvere accanto al qubit avrebbe sortito un effetto simile”. Per il momento, quindi, non sembrano esserci evidenze sufficienti per dimostrare l’associazione del primo organismo vivente in uno stato di stato entangled quantistico.

Fonte immagine di copertina: (David Spears FRPS FRMS/Documentario Corbis/Getty Images)