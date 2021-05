Dei tardigradi sono stati sparati da una pistola per testare una curiosa teoria

I tardigradi sono dei veri e propri "supereroi": sono in grado di resistere a temperature gelide e infernali, al vuoto dello spazio, alle radiazioni più mortali e ad altri scenari che metterebbero a dura prova qualsiasi creatura di questa Terra. Secondo una nuova ricerca, inoltre, sono capaci di resistere agli impatti ad alta velocità.

Secondo quanto viene riportato sulla rivista Astrobiology, i tardigradi possono sopravvivere a impatti superiori a 728 metri al secondo. Tuttavia, poiché non sono del tutto immortali, non possono sopravvivere a velocità di impatto superiori a circa 900 metri al secondo, in cui le pressioni raggiungono 1,14 gigapascal.

Perché sapere questa informazione è importante? Semplicemente perché in questo modo sappiamo che, molto probabilmente, i tardigradi non possono sopravvivere allo scontro di un asteroide contro un corpo planetario, quindi difficilmente queste creaturine possono diffondersi su altri mondi utilizzando come "passaggio" le rocce cosmiche.

Poiché queste velocità e pressioni sono tipiche degli impatti "che si verificano naturalmente nel Sistema Solare", il nuovo documento serve per "sfatare" la teoria della Panspermia, l'idea (non ancora dimostrata) che i microbi alieni potrebbero sbarcare in un mondo senza vita grazie agli asteroidi. Per l'esperimento, sono stati utilizzati 20 tardigradi della specie Hypsibius dujardin.

Gli esemplari sono stati successivamente posizionati all'interno di alcuni cilindri e sparati da una pistola a gas a velocità da da 556 a 1.000 metri al secondo. "Nei colpi ad alta velocità, oltre i 900 m/ s e 1,14 GPa, sono stati recuperati solo frammenti di tardigradi" si legge nello studio. Si tratta di un duro colpo per l'acclamata teoria della Panspermia, poiché gli impatti dei meteoriti sulla Terra raggiungono velocità di circa 1.100 m/s.

Ovviamente, così come affermano gli scienziati dello studio, i microbi attaccati agli asteroidi potrebbero non subire del tutto lo shock dello scontro. Inoltre, questo esperimento è stato limitato solo ai tardigradi e, per di più, a una singola specie (esistono più di 1.000 specie di tardigradi nel mondo).