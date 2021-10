Questo è un tardigrado molto raro: ha 16 milioni di anni ed è una nuova specie

Nell'ambra domenicana è stata scoperta una nuova specie di tardigrado (per chi non lo sapesse i tardigradi sono i supereroi del mondo animale) risalente a 16 milioni di anni fa. Chiamato Paradoryphoribius chronocaribbeus, la creatura risale al Cenozoico ed è solo il quarto fossile ad essere mai scoperto e nominato.

Con una grandezza di 0,02 millimetri, la creatura è un membro della superfamiglia Isohypsibioidea, secondo quanto è stato riportato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B. "La scoperta di un fossile di un tardigrado è veramente un evento che accade una volta ogni generazione", ha dichiarato Phil Barden, co-autore dello studio e assistente professore di biologia al New Jersey Institute of Technology.

I dettagli della creatura sono senza precedenti: è possibile osservare l'apparato boccale della creatura e perfino i minuscoli artigli. La creatura oggi protagonista dello studio è stata nascosta in bella vista agli occhi degli scienziati, poiché era soltanto un piccolo puntino incastonato nell'ambra (per capire la grandezza, guardate l'immagine qui sotto).

Alla fine il piccolo tardigrado è stato scoperto grazie alla microscopia confocale, una tecnica che utilizza i laser, invece della luce, per visualizzare i soggetti. "Stiamo solo grattando la superficie quando si tratta di comprendere le comunità viventi di tardigradi, specialmente in luoghi come i Caraibi dove non sono stati esaminati", ha affermato infine Barden.

Gli autori dello studio sperano di aver convinto gli altri scienziati a controllare meglio l'ambra, con la speranza di trovare altri campioni simili. Non solo nell'ambra: i tardigradi potrebbero essere anche sulla Luna, ecco per quale assurdo motivo.