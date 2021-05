La TARI come il Canone Rai: la tassa per i rifiuti sarà inserita nella bolletta elettrica?

Secondo quanto riportato da vari quotidiani, Italia Viva avrebbe presentato un emendamento volto ad aggirare l'evasione della Tari, vale a dire la tassa sui rifiuti urbani. L'idea del partito è di riprendere quanto fatto col Canone Rai: integrare la tassa nelle bollette elettriche, ma in 10 mensilità.

La proposta è stata presentata dal Presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, in collaborazione con Gennaro Migliore e Ciro Buonajuto.

Nella documentazione si legge che "compito della politica non è continuare a mettere la polvere sotto il tappeto, ma avere il coraggio di pulirla e evitare che si continui ad accumulare. Sui comuni a rischio dissesto, la politica ci pensi bene prima di violare per la terza volta una sentenza della Corte Costituzionale, che impone di non spalmare i disavanzi in 30 anni, condizionando così le future amministrazioni e spostando il problema sempre un po` più in avanti senza mai risolverlo".

Per tale ragione, l'idea è di integrare la Tari direttamente nella bolletta elettrica, con 10 addebiti che però andrebbero ad aggiungersi a quelli del canone Rai, il che potrebbe comportare un incremento importante dei costi della fornitura.

"Noi abbiamo una proposta concreta. Paghi lo Stato, ma in cambio della risoluzione una volta e per tutte del problema della riscossione: inseriamo la tassa rifiuti nella bolletta elettrica (come fu fatto per il canone Rai) e rendiamo obbligatorio l'invio del bollettino Imu pre-compilato a domicilio. Sono scelte forti e non senza controindicazioni: ma sono l'unico modo per risolvere alla radice il problema" si legge nella proposta.