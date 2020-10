Una tartaruga davvero unica è stata scoperta sulle rive della Carolina: è tutta bianca!

Lo scorso fine settimana, mentre un gruppo di volontari per la conservazione delle tartarughe stava controllando le coste della Carolina del Sud, si è imbattuto in una di queste piccole creature completamente bianche. La causa? Una forma di albinismo "incompleto" chiamato leucismo, causato da un gene recessivo.

Chi subisce questa anomalia congenita, infatti, si ritrova privo di alcuni o quasi tutti i pigmenti di diversi gradi di colorazione - bianco, pallido o irregolare - di pelle, capelli, piume, scaglie o cuticole. La tartaruga protagonista della storia si stava dirigendo verso la riva dopo essere emersa - così come tutti i suoi "fratelli - dal suo nido nella sabbia.

Sebbene sia una scoperta rara, come ben sappiamo in natura l'unicità non paga affatto: la colorazione bianca della tartaruga potrebbe rendere difficile la vita in mare aperto per la creatura. I cuccioli di tartaruga si riparano nelle alghe per non farsi vedere dai predatori; la loro tradizionale colorazione grigio-verde rende il nascondiglio efficace, ma lo stesso non si può dire per un esemplare completamente bianco.

Ci sono alcune differenze tra il leucismo e l'albinismo. Nel secondo caso, infatti, stiamo parlando di una condizione che causa una perdita totale di pigmento e si presenta con occhi rossi o rosa. Gli animali leucistici, invece, possono ancora avere una piccola quantità di colorazione nella loro pelliccia, piume o guscio e, inoltre, hanno anche dei caratteristici occhi neri.

Non solo bianche: è stata scoperta perfino una tartaruga completamente gialla, ecco il video.