Una tartaruga gigante che si pensava estinta è stata ritrovata dopo 100 anni

Come fa una tartaruga gigante a "nascondersi" per 100 anni? Durante tutto questo periodo, infatti, la creatura sembrava estinta ma, fortunatamente, recentemente è stata riavvistata. Il rettile è stato trovato sull'isola Fernandina delle Galápagos durante una spedizione congiunta di diverse istituzioni.

La specie della tartaruga gigante di Fernandina (Chelonoidis phantasticus), si pensava che si fosse estinta a causa delle eruzioni del vulcano dell'isola. Fortunatamente nel luogo della spedizione è stata trovata una creatura - soprannominata "Fernanda" - il cui genoma è stato poi confrontato con il DNA dell'unica C. phantasticus conosciuta, prelevato nel 1906.

"Uno dei più grandi misteri delle Galápagos è stata la tartaruga gigante dell'isola di Fernandina. La riscoperta di questa specie perduta potrebbe essere avvenuta appena in tempo per salvarla", afferma James Gibbs, vice presidente del Science and Conservation presso la Galápagos Conservancy (una delle due istituzioni, insieme al Parco Nazionale delle Galápagos, ad aver effettuato la spedizione).

"La mia squadra del Parco e della tutela delle Galapagos sta pianificando una serie di importanti spedizioni per tornare all'isola di Fernandina per cercare altre tartarughe a partire da settembre", continua Gibbs. Durante la loro ricerca, infatti, gli scienziati hanno trovato prove di almeno altre due tartarughe. Insomma, staremo a vedere quello che scopriranno gli esperti.

A proposito di creature considerate estinte ma poi ritrovate: ecco a voi l'uccello Malacocincla perspicillata e la lontra gigante.