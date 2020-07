Tartaruga gigante trovata a riva: il tentativo di salvarla commuove il Web

Un uomo che cerca di soccorrere una tartaruga di mare trovata a riva. Questa è la foto che sta commuovendo il mondo del Web nel corso delle ultime ore. Purtroppo c'è stato poco da fare per l'animale, ma l'immagine di una persona che muove dolcemente il viso della tartaruga per accertarsi delle sue condizioni ha fatto intenerire il cuore di molti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Inquirer, il ritrovamento è avvenuto nella giornata di ieri domenica 26 luglio 2020 nelle coste di Punta Cruz, che si trova a Maribojoc nelle Filippine. Stiamo parlando, dunque, della Provincia di Bohol, nella Regione del Visayas Centrale. In ogni caso, la tartaruga di mare è stata trovata da alcuni residenti della zona.

Le persone che hanno effettuato l'avvistamento hanno provato a sincerarsi delle condizioni di salute dell'animale, ma purtroppo la tartaruga era già morta sulla riva. Difficile comprendere le cause del decesso, ma i residenti hanno deciso di seppellirla sulla costa. Non si tratta di un evento nuovo in quella zona: stando alla fonte, solamente nell'ultimo mese sono morte almeno quattro tartarughe marine.

Quella ritrovata il 26 luglio 2020 ha una lunghezza di 1,27 metri, una larghezza di 102 centimetri e un peso di 200 chilogrammi. Pensate che solamente il giorno prima, ovvero il 25 luglio 2020, nella città di Duero, che si trova sempre nella Provincia di Bohol, è stata trovata un'altra tartaruga morta.

Ha invece un finale diverso una storia che arriva dal Senegal, dove il 16 luglio 2020 un pescatore ha salvato una tartaruga che si era "impigliata" in una rete.

Crediti foto: Jessica Gonzales Moraga (via Inquirer).