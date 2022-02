Questa tartaruga marina aveva previsto l'eruzione del vulcano Tonga?

All'incirca due mesi fa sono state rilasciate due tartarughe marine verdi al largo della costa dell'Australia. Le creature avevano dei localizzatori satellitari per mostrare ai ricercatori il loro tragitto in acqua... ed è qui che hanno notato qualcosa di sicuramente strano e al contempo bizzarro.

Una di queste tartarughe, che i ricercatori hanno chiamato Tilly, si stava dirigendo per 47 giorni verso il vulcano Tonga per poi, improvvisamente, fare dietro front e andare via. Lo saprete sicuramente già se siete lettori delle nostre pagine, ma l'indomani il vulcano Hunga Tonga-Hunga è esploso, causando una violenta eruzione.

Certo, gli scienziati non hanno affermato direttamente che la tartaruga Tilly abbia previsto l'eruzione, ma sicuramente ha destato la curiosità dei ricercatori. Inoltre, mentre la creatura stava tornando verso la Grande Barriera Corallina, un piccolo terremoto ha colpito il nord del Queensland e Tilly ha deviato ancora una volta il suo percorso.

"Farò un documento di osservazione", ha dichiarato Jennifer Gilbert del Cairns Turtle Rehabilitation Center a IFLscience. "Non è stato fatto nulla in precedenza per le tartarughe e il rilevamento sismico". Sono stati pubblicati studi sulle capacità di balene, delfini, foche e persino capre di rilevare l'attività sismica prima che si verifichi, quindi questa stessa abilità potrebbe essere estesa anche alle tartarughe.

A proposito, ma come fanno le tartarughe marine a sapere dov'è la loro spiaggia natia?