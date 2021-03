Alle tartarughe colpite dal petrolio in Israele viene data la maionese: ecco perché

Vi abbiamo già raccontato della grande fuoriuscita di petrolio in Israele, in quello che è stato definito uno dei più grandi disastri ambientali degli ultimi tempi. Bene, il catrame si è riversato su 170 chilometri di costa, ferendo e uccidendo molti animali selvatici. Addetti ai lavori e volontari, adesso, stanno cercando di salvare il salvabile.

Per aiutare le tartarughe di mare che sono state inondate dal catrame, gli esperti stanno utilizzando qualcosa di davvero insolito: la maionese. La popolare salsa, infatti, aiuta questi piccoli animali ad espellere via il catrame dall'interno del loro tratto digestivo.

La maionese ha sia particelle idrofobe (non in grado di fondersi con l'acqua) che idrofile (in grado di fondersi con l'acqua). Le parti idrofobe si mescolano con il catrame oleoso e idrofobo e le parti idrofile possono mescolarsi con l'acqua nel sistema digestivo della tartaruga. Il risultato? Densi globuli di catrame, assottigliati dalla maionese, si fanno strada attraverso il sistema digestivo e vengono espulsi dalla tartaruga.

Questo stesso trattamento è stato utilizzato anche sugli esseri umani. Così il National Sea Turtle Rescue Center di Israele è riuscito a trattare 27 tartarughe in via di estinzione che sono state colpite dalle acque inquinate. Le fuoriuscite di petrolio come questa, purtroppo, sono particolarmente devastanti per gli animali di queste zone.

Basti pensare che i delfini soffrono ancora per un evento avvenuto 10 anni fa, mentre i granchi che vivono in prossimità di un disastro petrolifero hanno sviluppato orribili mutazioni e tumori.