Tartarughe e giraffe non sono creature erbivore e la verità ti stupirà

Da piccoli ci viene insegnata la grande differenza tra creature erbivore, carnivore e onnivore. Nonostante la classificazione sia pressoché corretta, la verità è più complicata del previsto e potrebbe stupire molti di voi.

La tartaruga delle Seychelles, ad esempio, viene considerata una creatura erbivora, ma è stata vista prendere parte a un attacco piuttosto brutale nei confronti di un pulcino prima di divorarlo intero. Proprio per questo motivo i ricercatori credono la carne sia un elemento presente nelle diete di questi animali.

Non solo: le anatre domestiche, secondo la Royal Society for the Protection of Birds (RSBP) mangiano semi, ghiande, bacche, piante, insetti e molluschi. I germani reali (altra creatura della famiglia delle anatre), invece, sono stati visti mentre si nutrivano attivamente di altri uccelli, secondo i ricercatori a causa della mancanza di cibo più tipico.

Siete stupiti? La lista è lunga. Le giraffe mangiano persino teschi di impala. Gli animali che praticano l'osteofagia, come appunto le giraffe, si nutrono di ossa per estrarre importanti nutrienti come fosforo e calcio. Al Werribee Open Plains Zoo in Australia, una giraffa di nome Tony era famosa per aver mangiato conigli morti di fronte ai visitatori.

Lo stesso vale anche per i panda, che non mangiano solo bambù ma anche piccoli roditori. Insomma, siamo sicuri che adesso non vedrete più queste creature con i stessi occhi di prima.