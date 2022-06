Le tartarughe del Mar Mediterraneo stanno morendo: l'allarme del WWF

Il 16 giugno rappresenta la Giornata mondiale delle tartarughe marine. Ma ci siamo chiesti come effettivamente stiano quelle che vivono nel nostro mar Mediterraneo? il WWF pubblica il nuovo report “Italia, penisola delle tartarughe”, che racconta vita e minacce di questa specie.

La giornata mondiale delle tartarughesi celebra in tutto il mondo il 16 Giugno in occasione della nascita Archie Carr, ricercatore che dedicò tutta la sua esistenza allo studio e alla conservazione delle specie marine più a rischio.

Il Mediterraneo ospita tre specie di tartaruga marina: la tartaruga comune (Caretta caretta), la tartaruga verde (Chelonia mydas) e la tartaruga liuto (Dermochelys coriacea). Queste nidificano soprattutto sulle coste orientali del bacino. Tuttavia, secondo un report pubblicato dal WWF in occasione di questa importante giornata, nel mediterraneo le minacce che incombono su questi animali sono molteplici.

A seguito dell’intensa attività costiera, la continua erosione delle spiagge ed il riscaldamento climatico, stanno causando un’alterazione del sesso dei nuovi nati. Temperature della sabbia superiori ai 29°C danno maggiormente origine a tartarughe femmine e col tempo, ciò comporterà una diminuzione dei maschi con una conseguente compromissione delle capacità riproduttive. Inoltre ogni anno, circa 150.000 tartarughe vengono catturate accidentalmente da ami da pesca o reti, ed oltre 40.000 muoiono.

In conclusione, il report proposto dal WWF dimostra e spiega il perché tutte le specie di tartarughe nel mondo, risultino nella lista rossa dell’Unione Internazionale per la conservazione della natura come specie a rischio di estinzione.

Risulta fondamentale il ruolo dei vari centri di recupero del WWF siti a Policoro, Molfetta, Torre Guaceto e Capo Rizzuto che trattano circa 500 tartarughe l’anno e le attività organizzate per sensibilizzare il pubblico, non solo sulla biologia delle tartarughe, ma soprattutto sulle minacce e le iniziative di conservazione.

