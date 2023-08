Tartarughe Ninja: come sarebbero nel mondo reale?

A poco meno di un mese dall’uscita del nuovo film “Tartarughe ninja: Chaos mutante” proviamo a rispondere a una domanda che tutti (ma proprio tutti eh) ci siamo posti nel corso della nostra vita: le Tartarughe Ninja potrebbero esistere nel mondo reale?

Partiamo dalle basi. Le tartarughe hanno più cromosomi di noi, perciò un incrocio con l’essere umano è praticamente impossibile. Nei pochi casi osservati di ibridazione tra specie con diverso numero di cromosomi, gli incroci vanno incontro ad anomalie genetiche chiamate "teratologie", che causano deformazioni in molti casi letali.

Supponiamo comunque che un ibrido uomo-tartaruga esista davvero. Quanto sarebbe simile all’iconico quartetto di ninja?

L’anatomia della tartaruga è difficile da adattare al nostro essere bipedi. A causa del grosso carapace che porterebbe sulla schiena, una creatura del genere dovrebbe facilmente ribaltarsi all’indietro. Sarebbe un po’ come un essere umano che indossa un grosso zaino, con la differenza che le tartarughe non possono uscire dal loro guscio perché esso è parte del loro stesso scheletro. Ciò sarebbe un bel problema per la mobilità del nostro mutante, specialmente quando deve eseguire delle acrobazie per sconfiggere i cattivi.

Un altro problema sarebbe quello della loro giovane età. Il guscio delle tartarughe diventa più duro man mano che l’animale cresce. Perciò, il carapace di una tartaruga mutante così giovane non sarebbe abbastanza resistente da deflettere le armi dei loro nemici.

Insomma, nel mondo reale le Teenage Mutant Ninja Turtles non potrebbero essere né teenagers, né mutanti né tantomeno ninja. C’è però una buona notizia. Le tartarughe dalle orecchie rosse (su cui sono basate le Tartarughe Ninja) possono vivere praticamente ovunque ci sia acqua e cibo. Questi animali potrebbero adattarsi anche alle fogne di New-York e, probabilmente, non sdegnerebbero neanche una fetta di pizza ogni tanto.