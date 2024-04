Altro che Tartarughe Ninja: questi topi mutanti stanno riscrivendo i libri di biologia

Moisés Mallo e il suo gruppo di ricerca presso l'Istituto di Scienza Gulbenkian in Oerias hanno intrapreso un viaggio esplorativo nelle profondità della biologia dello sviluppo. L'obiettivo era studiare un particolare gene, noto come Tgfbr1, che ha un ruolo cruciale nel processo di sviluppo embrionale. Il risultato è stato sorprendente.

L'analisi del codice genetico porta a risultati davvero inaspettati sia nell'uomo che negli animali e di questi ultimi si parla adesso, nello specifico di topi. Il gene in questione è come una ricetta per sintetizzare la proteina che aiuta le cellule a comunicare tra loro, dicendo loro quando crescere e quando fermarsi.

Alcune persone hanno cambiamenti in questo gene che possono aumentare il rischio di avere una malattia rara della pelle, chiamata malattia di Ferguson-Smith. Questa malattia fa crescere velocemente dei tumori sulla pelle, che poi si riducono lasciando delle cicatrici.

I ricercatori hanno fatto un esperimento dove hanno spento questo gene in alcuni topi da laboratorio. Hanno scoperto che così facendo i roditori sviluppavano zampe extra al posto dei genitali (qui la foto). Questo esperimento ha mostrato che le parti del corpo dei topi che diventano organi sessuali o zampe posteriori in realtà vengono da un pezzo iniziale molto simile. Spegnendo il gene, hanno fatto sì che quel pezzo diventasse zampe invece che organi sessuali.

Il team di ricerca ha utilizzato topi di età compresa tra i 3 e i 6 mesi per ottenere gli embrioni necessari allo studio, evidenziando come questi siano stati estratti mediante cesareo e poi analizzati per ulteriori indagini. Una curiosità emersa dallo studio è che non è stata condotta un'analisi specifica sul sesso degli embrioni, in quanto gli organi genitali esterni di maschi e femmine non presentano differenze significative in questa fase di sviluppo.

