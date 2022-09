Tarzan, il Re delle Scimmie, ha davvero vinto 5 ori olimpici?

La storia dei Giochi Olimpici è costellata di momenti gloriosi e tristi. Oggi però vi racconteremo di come Tarzan, il Re delle Scimmie, abbia vinto la bellezza di cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi. Vi suona strano? Beh, allora convien esser più precisi: è Johnny Weissmuller, storico attore di Tarzan, ad essere cinque volte campione olimpico.

Vi sembrerà strano, ma negli Stati Uniti d’America i cittadini non riescono ad immaginarsi un uomo scimmia differente da Johnny, tant’è che Alexander Skarsgard, protagonista del recente The Legend of Tarzan, si è ispirato all’atleta per impressionare il padre. Prima di lanciare urla sul grande schermo, Weissmuller era un nuotatore, il migliore della sua epoca per giunta.

La sua prima apparizione avvenne il 9 luglio 1922, in un evento di 100 metri stile libero. Johnny divenne il primo nuotare della storia a completare il suddetto percorso in meno di un minuto; insomma, prima di solcare il podio olimpico, nel 1924, l’attore di Tarzan era già una star.

Infatti proprio in quell’anno, a Parigi, Weissmuller vinse la medaglia d’oro nei 100 metri, nella staffetta 4x200 metri e nei 400 metri, tutte e tre le competizioni in stile libero. È da annoverare anche l’onorificenza bronzea ottenuta con la squadra di pallanuoto degli Stati Uniti.

Johnny ha riconfermato i suoi titoli di 100 metri e 4x200 metri stile libero ai Giochi Olimpici di Amsterdam, nel 1928. Insomma, Tarzan avrà tutto per sé, per ben dieci anni (dal 1924 al 1934), il record mondiale dei 100 metri stile libero. Quando girerà il primo film nei panni del Re delle Scimmie avrà già perso i suoi primati olimpici, in virtù di un record unico: reciterà in ben 12 film di Tarzan.

Vi abbiamo già accennato la più recente trasposizione cinematografica dell’uomo scimmia, che ne dite di dare un’occhiata alla nostra recensione di The Legend of Tarzan?

