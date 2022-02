La taskbar di Windows 11 si aggiorna: in arrivo una comoda funzione per smartphone

Microsoft ha spiegato di voler sperimentare di più con Windows 11, ma pare che la compagnia stia lasciando immutato un cambiamento che i fan richiedono invece a gran voce, ovvero il redesign della taskbar di Windows 11. Questo redesign potrebbe farsi attendere fino a fine 2022, ma potrebbe anche portare con sé diverse nuove feature.

La speranza degli utenti è che Microsoft reintroduca il drag and drop per la Taskbar il prima possibile, anche perché le critiche in tal senso a Windows 11 sono numerose e si susseguono dal lancio del sistema operativo: a quanto pare, però, esso potrebbe arrivare solo con l'update di fine 2022 di Windows, che promette di contenere diverse grandi novità per la taskbar.

Tra queste dovremmo trovare anche l'integrazione dell'app Il mio Telefono nella taskbar: l'app, infatti, dovrebbe essere rapidamente accessibile dalla barra principale di Windows 11 quando è collegata al telefono, permettendo agli utenti di aprire "al volo" le app usate di recente sullo smartphone. Cliccando sull'icona di Il mio Telefono, infatti, dovrebbe aprirsi il pannello "app recenti", che contiene le ultime app aperte su mobile, permettendo di utilizzarle con un click anche dal PC.

La feature è stata oggetto di un breve teaser durante il Samsung Unpacked di ieri, nel corso del quale sono stati presentati i nuovi Samsung Galaxy S22 e i tablet Samsung Galaxy Tab S8. Il menu delle "app recenti" è attualmente basato sulla feature "Apps" di Windows 11, che permette di aprire su PC alcune App per Android: grazie alla nuova feature, insomma, l'integrazione tra la taskbar di Windows 11, Il mio Telefono e le App Android su Windows dovrebbe finalmente aumentare.

Al momento, la nuova feature contiene solo le ultime tre app utilizzate sullo smartphone, ma in futuro potrebbe espandersi e contarne anche altre. Dopo la breve presentazione da parte di Samsung, pare che la funzionalità sia in fase di rollout tra gli Insider che possiedono device Samsung selezionati.