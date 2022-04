La Tasmania raggiunge record di zero emissioni: usa il 100% di energia rinnovabile

Vi abbiamo più volte parlato dei vari accordi delle nazioni della Terra per quanto riguarda le emissioni di CO2. Tra la Cina che afferma che entro il 2060 raggiungerà l'obiettivo "zero emissioni" e alcuni paesi dell'Europa che stanno cercando di farlo entro il 2050, la Tasmania ha già raggiunto questo importante traguardo.

Lo stato in verità ha raggiunto l'obiettivo nel 2015 grazie alle sue vaste foreste e altri paesaggi naturali che assorbono e immagazzinano più carbonio ogni anno di quello emesso dallo stato. Questo non vuol dire che nel paese non si emette più anidride carbonica, ma semplicemente che tutto quello che emette non inquina direttamente l'atmosfera.

Inoltre, sempre nello stesso anno, la Tasmania è diventata completamente alimentata da elettricità rinnovabile, grazie ai progetti eolici e idroelettrici dello stato insulare. Quello che possiamo capire da questa esperienza è che la riduzione delle emissioni è più semplice in alcuni luoghi rispetto ad altri.

Quasi la metà dei 6,81 milioni di ettari dello stato ha delle foreste, che agiscono come un gigantesco "pozzo" di carbonio che aspira l'anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera. Adesso il governo della Tasmania ha un nuovo obiettivo: il 200% di elettricità rinnovabile entro il 2040. Insomma, nonostante lo stato australiano non possa essere messo in paragone rispetto ad altri paesi del mondo, lo sforzo attuato dal governo è un grande esempio di come sia realmente possibile ridurre in modo netto le emissioni.