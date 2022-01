Un tasso affamato ha scoperto più di 200 monete di epoca romana

In una notizia che fatichiamo a catalogare come "mondo animale" o "mondo antico", un tasso sembra aver scoperto oltre 200 monete di epoca romana nella Spagna nordoccidentale, secondo quanto dichiarato da alcuni archeologi. Questa è la più grande scoperta di monete mai effettuata nel nord della Spagna.

Il ritrovamento è stato descritto per la prima volta nell'aprile 2021 nel Journal of Prehistory and Archaeology. Secondo quanto riportato, l'animale ha portato alla luce le 209 monete - risalenti tra il 3° e il 5° secolo d.C. -, mentre cercava cibo durante un inverno particolarmente rigido nella vicina grotta La Cuesta nella regione delle Asturie, nel nord della Spagna.

I tassi si nutrono di bacche, vermi e qualsiasi cosa gli offra madre natura. Il protagonista della nostra storia, però, non è stato molto fortunato quando è andato a scavare all'interno della grotta, poiché non ha trovato cibo... ma soltanto le monete risalenti all'epoca romana. Ad essere fortunati sono stati due archeologi e un residente locale, invece, che hanno trovato le ricchezze.

"Sulla superficie della grotta nella sabbia forse estratta da un tasso, ai piedi della sua tana, abbiamo trovato le monete, con dentro più pezzi", scrivono sulla rivista. Le monete provengono "principalmente dal Mediterraneo settentrionale e orientale, formando una linea da Antiochia, Costantinopoli, Salonicco e una perfino a Londra" (a proposito, quando vennero scoperte le monete?).

Che ci fanno in una grotta? Secondo gli autori le monete furono nascoste forse dagli Svevi, popolo germanico originario di quelle che oggi sono la Germania e la Repubblica Ceca. In Israele, invece, qualche tempo fa venne scoperto un vaso pieno di monete d'oro.