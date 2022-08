Un tasso continua a portare resti umani nel giardino di una donna

Immaginatevi di aprire la porta di casa vostra e trovare un teschio umano sul pianerottolo. Sarebbe sicuramente un'esperienza abbastanza traumatica, vissuta proprio recentemente dall'88enne Ann Mathers dopo aver fatto questa macabra scoperta nella sua abitazione a Dudley, in Inghilterra.

La polizia inizialmente ha trattato il giardino come una scena del crimine, isolandolo dal pubblico e prendendo tutte le precauzioni del caso. Tuttavia, la spiegazione è stata trovata rapidamente e non c'entra alcun serial killer (per fortuna!).

Il cranio e altri resti umani sono stati dissotterrati da un vicino cimitero dai tassi e sono stati trasportati al giardino della donna tramite un sentiero (a volta scoprono ossa umane, altre volte monete d'oro). Potrebbe sembrare strano, ma a Berwick i tassi disturbano regolarmente le tombe. "Scavano nelle tombe del cimitero, causando devastazione alle famiglie", spiega una petizione che sta cercando di proteggere l'area da queste creature.

"Nessuno vuole che i tassi vengano danneggiati", continua il documento, chiedendo semplicemente "il diritto di rimuoverli umanamente dai cimiteri". Attualmente non ci sono stati grandi colpi di scena: il governo invia semplicemente pattuglie regolari della zona nel tentativo di fermare la grave profanazione perpetrata dai tassi. Nel frattempo nel giardino della donna sono stati portati "femori, teschi e mascelle", ha dichiarato alla BBC la figlia di Mathers, Lorraine Lloyd.

Nei giardini si trovano davvero le cose più strane: dalle ossa umane ai pezzi di razzi di SpaceX.