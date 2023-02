La tastiera di Android pronta ad abbracciare l'IA: come sarà GBoard?

Se la curiosa proposta di una tastiera GBoard tutta su una linea ha destato curiosità nel pubblico Android, le ultime notizie sulla tastiera di Google sono destinate sicuramente a far discutere per via della sua possibile prossima evoluzione.

Stando ai più recenti report, infatti, Google starebbe lavorando per portare l'IA anche sulla sua apprezzata tastiera GBoard, in particolar modo con una feature di generazione immagini simile a quanto già visto nel corso degli ultimi mesi con DALL-E o Midjourney.

La novità arriva direttamente dai ragazzi di 9to5Google che, scavando nell'APK dell'ultima build della tastiera, hanno trovato dei riferimenti piuttosto eloquenti alla "Imagen Keyboard". Quest'ultima non sarebbe altro che una tastiera direttamente collegata con un generatore di immagini basato sull'IA.

La funzione dovrebbe essere rilasciata in futuro e la sua attivazione sarà possibile direttamente dalle scorciatoie, dove troviamo anche la clipboard, i temi e la funzionalità a una mano.

Imagen è uno strumento avanzato di generazione di immagini da testo, con un "livello di realismo senza precedenti", anche e soprattutto se confrontato con quanto già visto o provato.

Non è ancora chiaro quale sia lo scopo di questo strumento, ma è possibile che la sua implementazione sarà focalizzata sulla creazione di sticker, per rendere le conversazioni più espressive e personali.