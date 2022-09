Tastiera da gaming Logitech scontata del 32% su Amazon Italia

Dopo aver fatto riferimento agli sconti Amazon su cuffie Sennheiser, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate in ambito tech da parte del noto portale e-commerce. Infatti, non manca uno sconto potenzialmente intrigante su una tastiera da gaming Logitech.

Più precisamente, il modello Logitech G PRO K/DA viene adesso proposto a un prezzo pari a 91,99 euro su Amazon. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 134,99 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 32%. Si fa quindi riferimento a uno sconto di 43 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione non male per un buon numero di persone, considerando il fatto che si fa riferimento a una tastiera meccanica con switch GX Brown Tactile e design compatto (senza tastierino numerico). Il prodotto strizza inoltre l'occhio al mondo eSport, così come si fa notare dai gamer in generale anche per via di LIGHTSYNC e Logitech G HUB. Ovviamente, il look non può che attirare anche l'attenzione degli appassionati di League of Legends.

Capite bene insomma che l'offerta avviata da Amazon può risultare interessante sotto più punti di vista, considerando anche che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.