Questa tastiera Logitech si collega a 3 dispositivi: ora al MINIMO STORICO

Logitech Pebble Keys 2 K380s è una comodissima tastiera Bluetooth multidispositivo. Infatti si può collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Molto comodo il fatto che vanti tasti di scelta rapida personalizzabili, così lo adatti alle tue esigenze.

La tastiera è estremamente sottile e portatile, quindi puoi spostarla dove vuoi essendo molto leggera e compatta.

Comodo anche il tasto Easy-Switch per approdare subito ai comandi, compatibile con Windows, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS.

Grazie a questa tastiera ottieni l’accesso immediato alle funzioni di ricerca, acquisizione schermo, menu emoji ecc. Ciò grazie ai 10 tasti Fn di scelta rapida, personalizzabili con l’app Logi Options+ in base alle tue esigenze.

La tastiera silenziosa Pebble Keys 2 K380s è dotata di tasti dalla forma arrotondata e offre un'esperienza di digitazione semplice, comoda e familiare, come su laptop. Dunque, anche in caso di uso prolungato durante il giorno, non ti stancherà.

La durata della batteria è di ben 3 anni, quindi non dovrai cambiare batterie spesso e volontieri. Un ulteriore risparmio. Inoltre, prevede la modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico e al 50% in più di autonomia.

La tastiera sottile Pebble Keys 2 K380s rispetta anche l'ambiente: infatti, è stata realizzata con il 49% minimo di plastica riciclata post-consumo certificata.

