Tastiera Logitech multidispositivo a un prezzo WOW! Prendila color sabbia

La tastiera Logitech K380 Wireless Bluetooth conferma quanto quest'azienda offra prodotti dal rapporto qualità/prezzo sorprendenti. Parliamo infatti di una tastiera ergonomica, compatta, che funziona con 5 dispositivi diversi: Windows, Mac, ChromeOS, Android e iOS. Inoltre, è possibile utilizzarla con 3 dispositivi contemporaneamente.

La tastiera si presenta leggera e di piccole dimensioni, e offre tutte le funzionalità in un layout minimalista.

Molto comodo e utile sia per l'ambiente che per le proprie tasche, il fatto che la batteria integrata duri fino a 2 anni, quindi non dovrai cambiare continuamente le batterie interne affinché funzioni.

Puoi utilizzare la tastiera Logitech K380 Wireless Bluetooth con tanti dispositivi diversi: cellulare, tablet o laptop e di diversi sistemi operativi.

Bello e unico il color sabbia, adatto sia a chi cerca un look minimalista che a quanti vogliono distinguersi. Numero di tasti 80, le dimensioni invece sono 27,9L x 12,4L x 1,6H cm.

Oggi puoi acquistare la tastiera Logitech K380 Wireless Bluetooth con il 23% di sconto, quindi lo pagherai solo 28,55 euro.