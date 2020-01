Questa tastiera meccanica costa 3500 dollari: ecco il motivo

Paghereste l'equivalente in euro di 3500 dollari (circa 3180 euro) per comprare una tastiera meccanica? Probabilmente no, ma c'è qualcuno che è disposto a farlo. Sicuramente vi starete chiedendo quali spettacolari caratteristiche deve avere una keyboard per costare così tanto. Beh, ve lo spieghiamo subito.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge, il noto streamer Tfue ha recentemente commissionato un lavoro a TaehaTypes, divenuto popolare per costruire tastiere meccaniche custom in diretta su Twitch. In particolare, il pro player di Fortnite ha chiesto al suo "collega" di realizzare una keyboard su misura, costruita con componenti rari e disponibili in tiratura limitata.

La tastiera di Tfue è molto compatta e dispone di una certa solidità costruttiva, grazie ai materiali pregiati utilizzati. La keyboard sfrutta inoltre degli switch e dei keycap piuttosto rari: NovelKeys Cream e Striker GMK. Oltre a questo, sono chiaramente state effettuate svariate personalizzazioni ad hoc, come potete vedere, ad esempio, nell'angolo in alto a destra.

Interrogato da The Verge sui motivi per cui qualcuno potrebbe spendere così tanto per una tastiera meccanica, TaehaTypes ha dichiarato: "Se sei uno streamer o qualcuno che lavora nel mondo della creazione di contenuti video, nessuno vede quale auto guidi o in quale casa vivi. [...] Tuttavia, tutti notano la tecnologia che usi. [...] Questi streamer di alto profilo [...] vogliono avere equipaggiamento di fascia alta da mostrare mentre fanno streaming".

Qui sotto potete vedere una clip relativa all'unboxing della tastiera meccanica.

Crediti immagini: The Verge.