Tastiera meccanica da gaming Corsair e Huawei Matebook D in offerta su Amazon

Nuovo giorno, nuove promozioni su Amazon. Quest'oggi il colosso di Jeff Bezos tra i vai prodotti in offerta propone un notebook targato Huawei, disponibile a prezzo molto conveniente con sconto importante, ed una tastiera da gaming Corsair.

E partiamo proprio da quest'ultima.

Si tratta della Corsair Strafe RGB, una tastiera al 100% meccanica con tasti Cherry MX Silent che garantiscono prestazioni massime e durata associate ad un sistema di retroilluminazione RGB multicolore programmabile per ogni singolo tasto.

A livello software gli utenti possono programmare qualsiasi pulsante o impostare le macro più estreme, il che risulta particolarmente utile durante le sessioni di gioco.

Molto interessante anche la porta USB inserita sulla tastiera, che consente di agganciare una seconda periferica in maniera diretta. All'interno è anche presente un sistema di anti-ghosting con rollover per tutti i 104 tasti su USB, che garantisce immediata reattività.

La tastiera è disponibile ad un prezzo scontato di 132,99 euro, contro i 169,90 Euro di listino.

Fronte notebook, stiamo parlando di Huawei Mate D, nella versione da 14 pollici con processore Intel Core i5-8250U, che può essere portato a casa a 699,99 Euro, trecento in meno rispetto al prezzo consigliato, il che garantisce un risparmio del 30%.

Il processore è accompagnato da 8 gigabyte di RAM, mentre lo schermo da 14 pollici Full HD IPS ha una risoluzione di 1920x1080 pixel.

Il laptop include anche il sistema di riconoscimento biometrico dell'impronta digitale, che velocizza l'accensione ed il login nel computer attraverso un semplice tocco.

A livello estetico, il PC è ultra sottile e leggero, basti pensare che ha uno spessore di 15,8 millimetri e pesa 1,45 chilogrammi.