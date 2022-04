La tastiera degli smartphone Samsung si aggiorna: vi farà evitare errori di battitura

In seguito al rilascio dell’aggiornamento all’app Expert RAW su smartphone Samsung, i tecnici della casa sudcoreana hanno preparato anche un interessante update per la Samsung Keyboard che consentirà agli utenti di evitare errori di battitura; purtroppo, però, il funzionamento è alquanto limitato.

Stando a quanto segnalato dai colleghi di SamMobile, Samsung Keyboard sta ricevendo un aggiornamento piuttosto pesante alla versione 5.4.70.25 dal peso di circa 80 MB e con una serie di modifiche chiave relative a quattro categorie principali.

In primis, ad aggiornarsi è l’opzione di suggerimento della correzione del testo durante la scrittura, introdotta da Samsung con l’update a One UI 4.0 e ora reso “più intelligente”: abilitandolo, il sistema dovrebbe consentire un’esperienza di scrittura molto più fluida e meno soggetta a errori di battitura. Ma attenzione: leggendo attentamente il changelog riportato da SamMobile, notiamo che questa modifica alla gestione di spelling e grammatica riguarda le frasi in lingua inglese. In altre parole, fino a quando l’aggiornamento non arriverà anche in Italia non sapremo se si tratta di una patch esclusiva per l’inglese o se coprirà anche la lingua italiana.

Altre modifiche che, invece, risultano al di fuori di questo limite, riguardano l’interfaccia utente resa più coerente “in diversi Paesi” con un layout migliorato; o ancora, basandosi sul feedback dei clienti di tutto il mondo Samsung ha apportato correzioni chiave alla tastiera cosicché il tasso di errori naturali di battitura sia più basso durante la digitazione di tasti specifici. Infine, non mancano le consuete correzioni a bug dell’app.

Giusto a proposito di Samsung, il produttore coreano ha vinto ben 71 premi agli International Forum Design Awards 2022.