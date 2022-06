Tastiere e cuffie da gaming Logitech in offerta su Amazon, sconti fino 52%

In giornata abbiamo già visto alcune delle migliori iniziative lanciate su Amazon per questa settimana: ad esempio, grazie alla nuova ASUS Week avviata oggi, 6 giugno 2022, potrete accedere a tanti laptop in promozione. O ancora, ci saranno a vostra disposizione tastiere e cuffie da gaming Logitech in sconto, anche a meno di metà prezzo.

Sconti Amazon su tastiere e cuffie da gaming Logitech

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero: 40,99 Euro

Facciamo notare soprattutto il modello Logitech G910 Orion Spectrum venduto praticamente al prezzo minimo storico – la differenza è solamente di un centesimo – grazie a un risparmio del 52%. O ancora, l’opzione low-cost Logitech G213 Prodigy è scesa del 50%. Insomma, si tratta di promozioni davvero intriganti. In tutti i casi sarà Amazon ad occuparsi di vendita e spedizione, con consegna senza costi aggiuntivi in un singolo giorno se siete abbonati a Prime. Non manca, poi, l’opzione di acquisto di due o tre anni di garanzia extra per danni accidentali.

Sempre su Amazon abbiamo fatto presente nella giornata di ieri la disponibilità di 5 smartphone OPPO a prezzi ottimi.