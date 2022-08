Tastiere da gaming Logitech in sconto su Amazon, si scende sotto metà prezzo

Se avete intenzione di aggiornare la vostra postazione PC con nuove periferiche, assieme ai monitor BenQ in offerta su Amazon potete trovare anche alcune tastiere da gaming Logitech a ottimi prezzi presso lo stesso portale di e-commerce. Ecco alcuni modelli che potrebbero risultare di vostro interesse.

Sconti Amazon su tastiere da gaming Logitech

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata , LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero: 34,99 Euro (81,99 Euro)

Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 79,99 Euro (134,99 Euro)

Logitech G512 Tastiera Gaming Meccanica, RGB LIGHTSYNC, Tasti Retroilluminati, GX Brown Tactile Switch, Telaio in alluminio spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB, QWERTY Layout Italiano, Nero: 96,73 Euro (124,99 Euro)

Logitech G910 Orion Spectrum Tastiera Gaming Meccanica Illuminata, Tasti Retroilluminati Lightsync Rgb, Nero: 114,99 Euro (208,99 Euro)

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Tastiera Gaming Cablata, Profilo Ribassato, GL-Tactile Switches, 5 Tasti G Programmabili, USB Passthrough, Controlli Multimediali Dedicati, QWERTY US Layout, Nero: 135,99 Euro (199,99 Euro)

Logitech G915 LIGHTSPEED Tastiera Gaming Meccanica Wireless, Profilo Ribassato, GL-Tactile Switches, LIGHTSYNC RGB, Design Sottile, +30 ore di Durata della Batteria, QWERTY US Layout, Nero: 155 Euro (249,99 Euro)

Tra tutte queste promozioni, quella che si fa notare maggiormente riguarda la tastiera Logitech G213 proposta al prezzo più basso di sempre grazie a un risparmio del 57% sul prezzo di listino. La consegna è gratuita per tutti i clienti abbonati a Prime e il pagamento, nel caso dei modelli più costosi, può essere effettuato in unica soluzione o a rate, secondo piano Cofidis o della società statunitense.

