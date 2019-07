Questi tatuaggi sono in grado di cambiare colore in base allo stato del nostro corpo

Degli scienziati tedeschi sembrano aver sviluppato dei tatuaggi biosensoriali in grado di cambiare colore in risposta ai cambiamenti dei livelli di glucosio, albumina o pH.

Non sono ancora stati testati sull'uomo, ma sulla pelle del maiale. Tuttavia, questo è un primo passo per la creazione di veri e propri tatuaggi in grado di cambiare colore in base allo status del nostro corpo, monitorando in tempo reale malattie croniche come diabete e malattie renali. "La modifica del corpo mediante l'iniezione di pigmenti nello strato del derma è un'abitudine di oltre 4000 anni", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo.

Sebbene non tutti i coloranti siano ancora reversibili, il tatuaggio ha mostrato cambiamenti di colore in base alla concentrazione di pH, glucosio e albumina (indotta dagli scienziati sulla pelle dell'animale). Questi tre biomarcatori sono stati scelti perché possono indicare che c'è "qualcosa che non va" all'interno del nostro corpo.

L'albumina è una proteina che si trova nel plasma sanguigno, a bassi livelli può indicare problemi ai reni o al fegato, mentre livelli elevati possono indicare problemi al cuore. Il glucosio viene invece attentamente monitorato per la gestione del diabete, e i cambiamenti del pH del sangue possono indurre condizioni di acidosi (bassi livelli di pH) o di alcalosi (alti livelli di pH).

Attualmente solo il "sensore" del pH è reversibile (cioè riesce a tornare al colore originale), e gli scienziati dovranno fare ulteriore studi. Il prossimo passo, hanno detto, è quello di testare i tatuaggi su delle cavie animali, per vedere le reazioni degli inchiostri.

I ricercatori del MIT potranno estendere questi tatuaggi anche ad altre patologie. "Le applicazioni dei sensori possono essere estese al rilevamento di elettroliti, proteine, microrganismi patogeni, gas e stato di disidratazione", hanno scritto i ricercatori.