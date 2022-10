Questo è il modo con cui le tavole Ouijia riescono a 'comunicare' con i fantasmi

Oggi è Halloween, quale modo migliore per passare questo giorno se non guardando film horror o comunicando con gli spettri? Quest'ultima pratica - secondo alcuni creduloni - è possibile grazie alla "Tavola Ouijia", una tavola di legno ricoperta da lettere e numeri che permette di comunicare con gli spiriti. Cosa dice la scienza a tal proposito?

Mentre per la scienza i fantasmi non sembrano esistere, poiché non si hanno le prove, la spiegazione del funzionamento della tavola non è così semplice come ci si potrebbe aspettare. Non è raro trovare delle testimonianze di persone scettiche che affermano di aver sentito il puntatore muoversi da solo, ma come fa?

La risposta di ciò potrebbe essere ritrovata in quello che viene chiamato "effetto ideomotorio", ovvero una reazione inconscia generata dalla mente che produce un effetto meccanico sul corpo, e che suggerisce che i nostri movimenti possano essere guidati dai nostri pensieri.

In poche parole l'effetto ideomotorio spiega quei movimenti che le persone fanno ma di cui non sono consapevoli. Quindi, quando si utilizza una tavola Ouija, una persona può inconsciamente spostare il puntatore. Questo effetto può spiegare anche una varietà di altri fenomeni paranormali, tra cui la scrittura automatica e la rabdomanzia.

Un altro fattore da considerare è il contagio emotivo. Sappiamo che eventi scioccanti e altamente emotivi possano "catturare" le emozioni. Quindi, quando si utilizza una tavola Ouija con altre persone, l'eccitazione dell'ambiente può renderci più facile iniziare a entrare in empatia con coloro che ci circondano, raccogliendo la loro paura e ansia, e rendendo più probabile per noi pensare che la planchette si muova da sola.

Tuttavia, poiché replicare l'ambiente sociale in cui la maggior parte delle persone usa le tavole Ouija in laboratorio è difficile, non possiamo dire con assoluta certezza quali siano questi fattori. Insomma, i fantasmi non esistono (e c'è anche chi è pronto a pagare un milione di dollari per avere delle prove), ma le tavole spiritiche mostrano qualcosa di ancor più incredibile: quanto sia "manipolabile" un essere umano.