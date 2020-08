Questa tavoletta di 5000 anni potrebbe avere la prima firma conosciuta della storia

Una tavoletta sumera, scoperta per la prima volta nel sito dell'antica città di Uruk, oggi l'Iraq moderno, faceva parte della collezione privata Schøyen, una raccolta di tavolette e manoscritti risalenti a tempi remoti. La tavoletta stessa è un artefatto unico nel suo genere e un ricco collezionista l'ha recentemente acquistata per 200.000 dollari.

La sua iscrizione ci racconta di un'antica vendita di birra e sembra contenere quella che molti credono essere la prima firma del mondo. I simboli nell'angolo in alto a sinistra della tavoletta, la possibile firma, si traducono come "KU" e "SIM" che gli esperti hanno interpretato come l'ortografia del nome "Kushim".

Il nome era probabilmente quello di uno scriba del governo che ha creato la registrazione sul tavoletta di argilla per scopi amministrativi. Tuttavia, poiché il nome inscritto è stato trovato in altre 17 tavolette, "Kushim" potrebbe essere il nome di un'agenzia governativa o un titolo piuttosto che un individuo specifico.

L'autore israeliano Y. N. Harari ha notato che l'iscrizione sull'antica tavoletta recite "29.086 misure di orzo 37 mesi Kushim". L'incisione è stata interpretata come una sorta di ricevuta per l'acquisto di orzo che era comunemente usato per produrre birra sumera. Altri simboli sulla tavoletta, invece, raffigurano il processo industriale di produzione della birra utilizzando orzo o mais.

Il processo sembra aver luogo in un tempio dell'antica Mesopotamia intorno al 3.100 a.C., datando la tavoletta a 5.000 anni fa. Altre tavolette simili sono state trovate nell'antica Mesopotamia, raffigurante la cultura della birra della popolazione. Un'altra tavoletta sumera, inoltre, mostra persone che bevono birra con una lunga cannuccia. La birra era parte integrante dello stile di vita sumero, possedeva un significato nella religione e nella società e dimostrava persino il valore della valuta poiché gli esperti ritengono che la bevanda fosse usata anche per pagare i lavoratori.