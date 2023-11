Questo tavolino da giardino con pannelli solari produce fino a 500 kWh di energia all'anno

Il settore dei pannelli solari si sta sviluppando a passi svelti e anche un semplice tavolino da giardino può adesso produrre energia... La tedesca Technaxx ha creato un tavolino “ibrido” che genera 400 W di potenza semplicemente standosene al sole.

Su questo “tavolino solare” si può ovviamente anche mangiare, altrimenti che tavolo sarebbe. Può ospitare comodamente 8 persone e può funzionare dal primo istante in cui viene estratto dalla scatola, è insomma Plug & Play. Il prodotto integra anche un piccolo inverter che trasforma la corrente continua proveniente dai pannelli e la trasforma in corrente alternata a 230 V, in questo modo è dunque possibile collegare al tavolino dispositivi ed elettrodomestici di ogni tipo con le semplici spine casalinghe.

L’efficienza dei moduli fotovoltaici è del 20,97% e la potenza massima di output è di 410 W. Secondo la Technaxx, l’azienda che lo produce, è un tavolino perfetto per balconi, terrazze, giardini e qualsiasi altro luogo che abbia accesso diretto al sole. Quando non utilizzato, il tavolo può essere inclinato di 20, 30 o 35 gradi per migliorare la cattura della luce e dunque produrre più energia. Il prodotto è anche dotato di WiFi per trasmettere alla propria app per smartphone tutti i dati relativi alla produzione di energia.

In un giorno il tavolino può produrre da 1,04 a 1,37 kWh, ogni anno può dunque fornire da 380 a 500 kWh che non è affatto poco - soprattutto se si pensa che per lavorare deve solo rimanere fermo come un qualsiasi tavolino da esterno... Certo il suo prezzo è decisamente più alto di un classico tavolo in plastica, si tratta però di una cifra che può essere recuperata grazie alla produzione di energia: 951 euro sul sito Technaxx.