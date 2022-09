Il tavolo si rompe prima di Apple Watch Ultra: youtuber ne testa la resistenza

A poche settimane dalla presentazione ufficiale di Apple Watch Ultra, ed a pochi giorni dall’arrivo ufficiale nei negozi, uno youtuber ha messo alla prova la resistenza dello smartwatch rugged del colosso di Cupertino, che è stato messo sotto torchio in varie situazioni.

Il filmato, che trovate in apertura, è stato realizzato da TechRax, che è famoso per aver testato anche in passato la resistenza dei prodotti. Nella prova Apple Watch Ultra viene fatto cadere prima da 1 metro e 20, che l’ha lasciato quasi intatto a parte alcune piccole ammaccature lungo la cassa in titanio.

Successivamente, è stato inserito in un barattolo pieno di chiodi che è stato poi “shakerato” per capire l’eventuale impatto, ma anche in questo caso i segni sono quasi invisibili. Il test successivo invece ha messo alla prova la resistenza del rivestimento dello schermo, che è stato colpito ripetutamente con un martello fino a quando non si è rotto. Tuttavia, l’impegno messo dallo youtuber è stato importante, dal momento che a subire i danni è stato prima il tavolo che l’indossabile.

Interessante notare che se il display non ha fatto registrare danni, l’orologio dopo essere stato colpito ripetutamente non si è acceso immediatamente, segno che alcune componenti interne potrebbero aver subito qualche contraccolpo.

Qualche giorno fa, intanto, un rapporto ha parlato della riparabilità di Apple Watch Ultra.