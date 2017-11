Taylor Swift contro le piattaforme di streaming, ci risiamo

è stata una delle prime artisti a scagliarsi, anche pubblicamente, contro le piattaforme di streaming musicali come, ree secondo la stessa di garantire una quantità inferiore di entrate.

Una lotta che, evidentemente, l’artista vuole continuare a portare avanti.

I rappresentanti della Swift, infatti, avrebbero notificato ai gestori dei principali servizi di streaming musicali che il nuovo album della popstar, Reputation, almeno nella prima settimana non potrà essere ascoltato. Le aziende, a questo punto, stanno negoziando con il management per capire quando potrebbe essere reso disponibile per gli abbonati.

Reputation sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 10 Novembre, ed almeno fino al 17 non sarà pubblicato su nessun catalogo online di streaming.

Apple, al lancio di Apple Music, aveva stretto un accordo speciale con Taylor Swift, al punto che per un limitato periodo di tempo ha avuto i diritti d’esclusiva sul catalogo della cantante, che si è rifiutata di pubblicare i propri dischi su Spotify, a causa della sua natura freemium.