Taylor Swift da record su YouTube: 65 milioni di visualizzazioni in 24 ore per "ME!"

La popstar statunitense Taylor Swift ha fatto di recente il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo "ME!", che è stato pubblicato sulle principali piattaforme di streaming musicale lo scorso 25 Aprile. Su YouTube invece è toccato al video musicale ufficiale, che ha registrato un debutto da record.

Il video ha registrato 65 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, mentre nel momento in cui stiamo scrivendo è a quota 98 milioni, con 3,4 milioni di like e 238 mila dislike.

YouTube ha rivelato che si è trattato del miglior debutto per un'artista donna. I numeri di Taylor Swift hanno infatti superato i precedenti record di Ariana Grande, che come abbiamo ampiamente riportato su queste pagine si era fermata a 55 milioni di visualizzazioni in 24 ore con il singolo "Thank U, Next".

Vevo ha anche riferito che la traccia, ha battuto il record per il maggior numero di visualizzazioni in un solo giorno sulla propria piattaforma, mentre Amazon ha aggiunto che "ME!" ha battuto due record su Amazon Music: il numero maggiore di streaming in un solo giorno, e la quantità più alta di richieste di riproduzione tramite Alexa.

Non male come ritorno per Swift. Siamo sicuri che il singolo farà a lungo discutere anche nei prossimi mesi.